Установленная мощность АЭС Китая превысила 120 млн кВт

Установленная мощность действующих и строящихся атомных электростанций (АЭС) Китая превысила 120 млн кВт. Об этом сообщил представитель Государственного управления по делам энергетики КНР Чжан Син.

Как отметил Чжан Син, в развитии атомной энергетики Китай всегда придерживается принципа "безопасность прежде всего", при этом страна стала одной из немногих, обладающих полной промышленной системой в атомном секторе. Он добавил, что по техническому уровню и комплексным возможностям китайская атомная энергетика вошла в число самых передовых в мире.

В 2024 году выработка электроэнергии на АЭС Китая достигла 450,9 млрд кВт-ч, что на 3,7% больше в годовом исчислении и составило 4,5% от общего объема произведенного страной электричества, пишет Синьхуа.