Налог на цифровые услуги является камнем преткновения в переговорах США и ЕС

Европейскому Союзу нужно сначала решить некоторые "внутренние вопросы" перед тем, как начать торговые переговоры с США. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент во вторник во время брифинга в Белом доме.

По его словам, США ведут переговоры с "многими различными интересами".

"Некоторые европейские страны ввели несправедливый налог на цифровые услуги в отношении США", – сказал Бессент, которого цитирует Bloomberg.

Он отметил, что другие страны, такие как Германия и Польша, такого налога не имеют, а потому, по его словам, США хотят, чтобы "этот несправедливый налог на одну из крупных отраслей США был отменен".

"Это будет процесс взаимных уступок. Они должны кое-что решить внутри блока, прежде чем смогут участвовать во внешних переговорах", – считает американский министр.

Недавно экономический советник Белого дома Кевин Гассетт заявлял, что Соединенные Штаты достигли "огромного прогресса" в переговорах с ЕС по тарифам.

Но европейская сторона, по данным СМИ, после переговоров в начале недели не получила больше ясности относительно того, когда США будут готовы снять свои тарифы.

Трамп 17 апреля выразил оптимизм относительно перспектив заключения торгового соглашения между США и Европейским Союзом.