Последнее обновление: 28.04.2025 17:21

Высокий курс евро начал создавать проблемы для Европы

Существенный рост курса евро после объявления президентом США Дональдом Трампом решения о повышении торговых пошлин начало создавать проблемы для экономики еврозоны, пишет Reuters.

Курс евро вырос примерно на 10% с начала марта, достигнув рекордно высокого уровня по отношению к валютам основных торговых партнеров, что является ключевым показателем для Европейского центрального банка.

Этот рост негативно влияет на экономику еврозоны, сильно зависящую от экспорта. Компании по индексу STOXX Europe 600 получают 60% своих доходов из-за границы, из которых почти половина приходится на США.

"Значительно более слабый рост и гораздо более сильный евро – это двойной удар для Европы", – сказал Эммануэль Ко, руководитель стратегии европейских акций в Barclays.

Reuters со ссылкой на исторические данные указывает, что устойчивый рост евро на 10% уменьшает корпоративные доходы на 2-3%.

Компании уже сообщают о проблемах в своих отчетах за первый квартал. В Unilever из-за влияния валютного курса упал оборот, SAP прогнозирует снижение годового дохода на 30 млн евро за каждый цент роста курса евро, а L'Oreal ожидает снижения чистых продаж на 2,9% при условии, что курс останется на уровне 1,15 евро/долл. в течение года.

Экономисты прогнозируют, что рост еврозоны пострадает, несмотря на то что сильный евро снижает расходы на импорт, в том числе энергоносители.

Когда евро укрепляется, товары и услуги, производимые в еврозоне, становятся дороже для иностранных покупателей.

"Мы – экспортный континент, и это означает, что в конечном счете вы увидите уменьшение спроса", – прогнозирует Марике Блом, главный экономист ING.



<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование