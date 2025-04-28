Moody's подтвердило рейтинг Молдовы на уровне "В3" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги Молдовы в иностранной и национальной валютах на уровне "В3" со стабильным прогнозом.

Как отмечается в пресс-релизе агентства, основным ограничителем для рейтинга Молдовы является война в Украине, оказывающая влияние на республику. В то же время отражает проводимые в Молдове реформы в контексте подготовки к вступлению в Евросоюз.

Кроме того, рейтинг учитывает ожидаемое предоставление Молдове масштабной финансовой помощи от Евросоюза в рамках созданного фонда на проведение реформ.

Подтверждение прогноза по рейтингу отражает баланс рисков, приемлемых для данного уровня рейтингов. При этом имеется потенциал для улучшения прогноза в связи с реализаций плана институциональных реформ, которые будут финансово поддерживаться Евросоюзом. С другой стороны, агентство опасается, что в результате парламентских выборов в сентябре, движение Молдовы по пути присоединения к ЕС реформ может замедлиться.