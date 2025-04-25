Лукашенко рассказал про "жуликоватые схемы" на сыроварне в Копыси

Лукашенко сегодня на совещании по развитию пострадавших от катастрофы на ЧАЭС районов высказал ряд нареканий по работе в восточных регионах Беларуси.

Выводы были сделаны в том числе по итогам его недавних рабочих поездок.

"У нас хватает на западе проблем, но не столько, сколько на востоке. Разбосячились - дальше некуда. Я вот побывал в Витебской области. Где бы я ни был, поручил: давайте серьезно проверим после моей поездки. Куча вопросов", - констатировал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

В качестве примера он привел посещение в Копыси сыродельного производства (речь идет про ООО "МИЛККОП СТАРТ").

"10-15 лет тому назад построили, хорошее предприятие и оборудование современное. Бери молоко, перерабатывай, сыры продавай. Вон в России с руками, с ногами (забирают - прим.) - зарабатывайте деньги. Так они ж мне в открытую врут. Спрашиваю, а сколько можете переработать? - 200 тонн. А перерабатывает 60. Да ничего подобного! Там были жуликоватые схемы. Не 60 переработают там, а две тонны в сутки. А остальное молоко, что получали, перепродавали и на этом зарабатывали. Это как называется? Ну это мы в ближайшее время разберемся", - пообещал пенсионер.