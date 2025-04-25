Nissan прогнозирует рекордный чистый убыток за 26 лет

Японский автопроизводитель Nissan ожидает чистый убыток в размере до ¥750 млрд (около $5,26 млрд) в 2024 финансовом году, который завершился в марте. Об этом сообщает NHK.

Прогнозируемый чистый убыток превысит предыдущий рекорд в 684,3 млрд иен, зафиксированный в 1999 финансовом году, когда Nissan находился в тяжелом финансовом положении.

В четверг, 24 апреля, компания объявила о пересмотре своих финансовых прогнозов на финансовый год, который завершился в марте.

Прогноз чистых убытков был увеличен с $561 млн до диапазона от $4,91 млрд до $5,26 млрд.

Компания также снизила прогноз операционной прибыли с примерно $842 млн до $597 млн.

Тем не менее автопроизводитель пересмотрел свой прогноз чистой выручки с примерно $87,8 млрд, прогнозируемых в феврале, до примерно $88,5 млрд.

Компания заявила, что ухудшение показателей в основном связано со значительным обесценением активов и затратами на реструктуризацию. Слабые продажи на основных рынках Nissan, включая США, также способствовали увеличению прогнозируемых убытков.