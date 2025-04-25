БМЗ сегодня работает на уровне 90% к прошлому году

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" сегодня работает на уровне 90% к прошлому году. Об этом заявил заместитель генерального директора по техническому развитию - главный инженер предприятия Николай Анелькин.

По его словам, такой выбор диктует складывающаяся ситуация: сложности с логистическими цепочками и ценообразование на рынках. Выгоднее работать с меньшими объемами, чем иметь риск сработать в убыток.

"Часть металлолома на БМЗ поступает из Беларуси. И это для нас выгодно: как за счет качества самого лома, так и за счет небольшого расстояния доставки. А вот та часть металлолома, которую мы закупаем в разных регионах Российской Федерации, для нас обходится дороже. Санкции, СВО (война в Украине – прим.), запрет проезда к Балтийскому морю – все это увеличивает затраты на транспортировку. Поэтому мы стараемся принимать оптимальные решения, чтобы обеспечить всеми необходимыми материалами, в первую очередь сталеплавильное производство – оно напрямую зависит от поставок металлолома. Более загружено на сегодняшний день прокатное производство, сложнее с загрузкой сталепроволочных цехов", - рассказал Анелькин, которого цитирует пресс-служба завода.

При этом он заверил, что специалистов на заводе не сокращают, а сохраняют, чтобы не потерять в качестве, когда ситуация на мировом рынке металлургии изменится в лучшую для предприятия сторону.