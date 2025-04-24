В Беларуси планируют внедрить мгновенные платежи по QR-коду до конца 2025 года

Национальный банк Беларуси работает над внедрением мгновенных платежей по QR-коду. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров на конференции "Цифровой банкинг-2025". Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на управление информации и общественных связей Нацбанка.

По его словам, в сегменте розничных платежей важным является проект по внедрению возможностей осуществления внутристранового, а в дальнейшем и трансграничного, мгновенного платежа физических лиц в пользу организаций торговли и сервиса с использованием QR-кода и иных способов инициирования платежа.

"В настоящее время Национальным банком совместно с заинтересованным реализуется соответствующий пилот. Он позволит физическим лицам учитывать платежи с использованием QR-кода в платежных программных приложениях любого банка и приложениях иных поставщиков платежных услуг без использования банковской платежной карточки и платежных сервисов других стран", - заявил Егоров в видеофрагменте, опубликованном пресс-служба Нацбанка в Telegram-канале.

Ввод проекта в промышленную эксплуатацию планируется до конца 2025 года.

Первый замглавы Нацбанка Беларуси также назвал основные проекты для банковской системы страны на ближайшую перспективу: внедрение в банковскую деятельность решений, построенных на использовании искусственного интеллекта; реализация проекта по внедрению цифрового белорусского рубля; реализация мер по обеспечению технологического суверенитета.