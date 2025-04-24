Правительство Финляндии намерено понизить корпоративный налог и некоторые налоговые ставки

Правительство Финляндии планирует снизить корпоративный налог с нынешних 20 до 18%. Об этом сообщает финская служба новостей Yle.

Кроме того, в бюджетном предложении финского правительства предусмотрено снижение маргинальной налоговой ставки для людей с высокими доходами. Маргинальный налог взимается с дополнительного дохода. По данным Yle, верхнюю ставку планируют снизить до 52%. Сейчас она составляет порядка 59%.

Снижение налога фактически коснется людей, зарабатывающих более €100 тыс. в год. Согласно расчетам Helsingin Sanomat, налоговые поступления уменьшатся примерно на €400 млн.

Правительство также планирует снизить налогообложение для людей с низкими и средними доходами. Как это будет реализовано, пока не удалось выяснить.

Ожидается, что эти меры увеличат экономический рост страны. Размер пакета мер по его стимулированию составит более миллиарда евро.

Министр финансов Риикка Пурра заявила, что для компенсации расходов, вызванных налоговыми льготами, правительство планирует дополнительно сократить бюджет финансовой помощи развивающимся странам.

Риикка Пурра также подчеркнула, что снижение налогов и меры по стимулированию экономического роста будут обеспечены сокращением расходов и повышением других налогов, а не в рамках нового долга.