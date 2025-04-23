Последнее обновление: 23.04.2025 11:26

Трампу придется снизить свои гигантские пошлины в отношении Китая

Президент США Дональд Трамп признал, что ему придется снизить пошлины в отношении китайских товаров.

Комментарии Трампа знаменуют собой ослабление риторики после недель жесткого позиционирования, которые привели к тому, что тарифы на китайские товары превысили ошеломляющие 145%, пишет CNN.

"145% – это очень высокий показатель, и он не будет таким высоким", – сказал Трамп во вторник журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

"Он не будет даже близко таким высоким. Он существенно снизится. Но не будет нулевым", – добавил президент США.

Трамп сделал эти комментарии, когда его спросили о высказываниях министра финансов Скотта Бессента, который заявил, что высокие тарифы между Соединенными Штатами и Китаем фактически заблокировали торговлю между странами.

На частной инвестиционной конференции, организованной JP Morgan Chase, Бессент заявил, что торговая война с Китаем является нежизнеспособной, и он ожидает деэскалации в ближайшем будущем.

По данным СМИ, разрешению торгового спора между Вашингтоном и Пекином мешает то, что президент США Дональд Трамп настаивает на личных переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы решить тарифные вопросы.



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