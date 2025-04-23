Маск решил уменьшить время работы на Трампа из-за падения прибыли Tesla

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск во вторник заявил, что время, которое он тратит на руководство Департаментом правительственной эффективности (DOGE), "значительно сократится", начиная с мая. Об этом сообщает CNBC.

Маск, который стал свидетелем падения акций Tesla более чем на 40% в этом году, заявил, что продолжит поддерживать президента Трампа в DOGE, "чтобы убедиться, что расточительство и мошенничество, которые мы остановили, не вернулись обратно".

Он сказал, что будет продолжать тратить "день или два в неделю" на государственные вопросы "столько, сколько президент захочет, чтобы я это делал".

Комментарий Маска появился после того, как его компания сообщила о неутешительных результатах первого квартала, в том числе о 20-процентном падении доходов от продажи автомобилей и 71-процентном падении чистой прибыли.

В дополнение к проблемам, с которыми уже столкнулась компания, таких как конкуренция со стороны Китая и старение парка электромобилей, Tesla недавно пострадала от протестов в США и Европе, а также от ущерба, нанесенного бренду из-за связей Маска с Трампом и его поддержку ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии"

DOGE заявляет, что его меры привели к экономии примерно $160 млрд. За этот же период Tesla потеряла около $600 млрд рыночной капитализации.