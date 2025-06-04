Последнее обновление: 04.06.2025 14:58

Фонд ООН выделит Казахстану $280 млн на экопроекты

Зеленый климатический фонд ООН профинансирует экологические проекты Казахстана на сумму 280 млн долларов. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на парламентских слушаниях по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ).

Зеленый климатический фонд ООН является ключевым финансовым механизмом по поддержке стран в борьбе с изменением климата.

«При поддержке международных организаций предусмотрено получение Казахстаном от Зеленого климатического фонда ООН порядка 280 млн долларов. Полученные средства будут направлены на развитие возобновляемых источников энергии, стимулирование внедрения низкоуглеродных технологий в промышленном секторе, а также на поддержку развития электромобилей», - отметил Ерлан Нысанбаев, которого цитирует Kazinform .

Министр напомнил, что еще в 2024 году для продвижения зеленых проектов была подготовлена страновая программа для Зеленого климатического фонда ООН. В нее включены 7 проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов в энергетическом секторе, повышение устойчивости централизованных систем водоснабжения в сельских населённых пунктах, модернизацию животноводческих ферм, а также на поддержку инициатив частного сектора в области зеленого финансирования.

Общий бюджет этих проектов составляет более 1 млрд долларов, из которых предполагается финансирование со стороны фонда в объеме 630 млн долларов.

Кроме того, в рамках программы Фонда-ЕБРР по возобновляемым источникам энергии предусмотрена поддержка строительства до 11 проектов ВИЭ в Казахстане общей мощностью 330 МВт. На сегодняшний день профинансировано 9 подпроектов. Сроки реализации проекта - 2017- 2027 годы.



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