Для главы Банка РФ Набиуллиной заседание по ставке 6 июня станет "тяжелым испытанием"

Ближайшее заседание по ключевой ставке станет для главы Банка России Эльвиры Набиуллиной "тяжелым испытанием" из-за растущего давления правительства и бизнеса. Об этом пишет Bloomberg.

Центральный банк удерживает рекордно высокую ставку в 21% с октября, пытаясь остановить инфляцию, которая в конце прошлого года превысила 10%, что более чем вдвое выше таргета ЦБ в 4%. Однако месяцы высоких расходов по кредитам давят на многие отрасли экономики, и компании готовы остановить инвестиции в развитие, отмечает издание.

Банку России придется выбирать между двумя рисками: сохранение ставки без изменений грозит рецессией, а снижение "ключа" может привести к выходу инфляции из-под контроля, сказала экономист «Финам» Ольга Беленькая.

Источники агентства в правительстве РФ рассказали, что там ожидают снижения ставки, поскольку ее влияние на бюджет и экономику становится все более очевидным. Ряд собеседников Bloomberg призвали Набиуллину перейти к смягчению денежно-кредитной политики уже 6 июня.

Усиливают давление и публичные комментарии членов правительства, считает издание. Так, глава Минфина Антон Силуанов заявил 19 мая, что у ЦБ "есть значительное пространство для маневра в вопросах денежно-кредитной политики".

Министр экономического развития Максим Решетников на прошлой неделе выразил опасения, что в случае бездействия ЦБ возрастают риски переохлаждения экономики. Эти опасения разделяет и вице-премьер РФ Денис Мантуров.

У Банка России есть две причины для немедленного снижения ключевой ставки, считает экономист Bloomberg Economics Алекс Исаков. По его мнению, замедление инфляции дает достаточно пространства для снижения. Кроме того, Банку России надо избежать "жесткой посадки" экономики. По мнению Исакова, уже в июне ЦБ может снизить ставку до 18-19% годовых.