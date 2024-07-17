Последнее обновление: 17.07.2024 21:22

ЕБРР выделит Украине €200 млн на газ и энергетическую безопасность

Украина получит €200 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на поддержку НАК "Нафтогаз Украины" в создании стратегических резервов природного газа и поддержку энергетической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Согласно информации, министр финансов Сергей Марченко и управляющий директор ЕБРР по делам Украины и Молдовы Арвид Тюркнер подписали соответствующий договор гарантии.

На сегодня на стадии реализации в государственном секторе находится десять совместных с ЕБРР проектов общим объемом €2,1 млрд.

С начала войны помощь ЕБРР по всем направлениям достигла почти €4 млрд.



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