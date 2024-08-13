Украина получила €4,2 млрд транша от Евросоюза

Украина 13 августа получила €4,2 млрд от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Об этом в Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Согласно информации, деньги пойдут на социальные программы, гуманитарную сферу и другие бюджетные программы. Военные расходы Украина финансирует только за счет собственных ресурсов.

«С начала года ЕС предоставил Украине уже более €12 млрд бюджетной поддержки. <...> До конца года мы ожидаем получить еще один транш помощи», - проинформировал премьер.