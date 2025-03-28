Последнее обновление: 28.03.2025 15:06

Северная Корея представила собственный стратегический беспилотник

Северокорейское госагентство ЦТАК сообщило о создании нового стратегического разведывательного беспилотника "Сэтбёль-4" ("Утренняя звезда").

Его осмотрел глава государства Ким Чен Ын, который утверждает, что дрон использует технологии искусственного интеллекта.

Лидеру КНДР показали испытания, в ходе которых огромный дрон поднялся в воздух и приземлился.

Внешне новый дрон КНДР выглядит точной копией американского стратегического разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk, разработанного более 20 лет назад. Военные Южной Кореи уже заявили, что "Сэтбёль-4" "большой, тяжелый и, скорее всего, уязвим для перехвата".

"Возможно, Россия что-то сделала с внутренними системами и деталями", - добавили в Сеуле.



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