В Польше планируют ввести цифровой налог с технологических гигантов

Министерство цифровизации Польши работает над новым цифровым налогом.

Это планируемый сбор с доходов глобальных технологических гигантов (например, Google, Meta, Amazon), получаемых на польском рынке. Речь идет о налогообложении компаний, которые зарабатывают на интернет-рекламе, стриминговых платформах и электронной коммерции, но платят минимальные налоги в стране, пишут польские СМИ.

По словам заместителя министра цифровизации Польши Михала Граматыка, цифровой налог с техгигантов составит несколько процентов. Он отметил, что такие решения применяются во многих европейских странах, а также в Японии.

«Например, когда вы заказываете рекламу в американской компании, которая имеет свою европейскую штаб-квартиру в Ирландии, вы получаете счет из Ирландии, а не из Польши. И эта компания зарабатывает миллиарды в Польше, а платит какой-то низкий налог в нашей стране, который вообще не имеет никакого отношения к ее прибыли. В связи с этим, возможно, стоит обратить внимание на то, чтобы такой цифровой налог появился», – пояснил вице-министр цифровизации.

Средства, полученные с цифрового налога, пойдут на развитие польского IT-сектора, в частности на искусственный интеллект и кибербезопасность.

Между тем кандидат на пост посла США в Польше Томас Роуз пригрозил ухудшением отношений и ответом в случае введения цифрового налога. В свою очередь замглавы польского ведомства цифровизации подчеркнул, что о том, как будет выглядеть налоговая система в Польше будут решать польские политики, а не американские послы.

Ранее министр финансов Польши Анджей Доманьский сообщил, что Министерство финансов будет открыто для обсуждения цифрового налога после завершения связанных с ним переговоров, которые ведутся в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).