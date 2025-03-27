В Эстонии граждане Беларуси лишатся права голоса на местных выборах

В среду, 26 марта, парламент Эстонии проголосовал за внесение изменений в Конституцию, согласно которым граждан Беларуси и России лишат права голоса на местных выборах. Об этом сообщают эстонские медиа.

Согласно изменениям, владельцы "серых паспортов" еще могут проголосовать на следующих местных выборах, но это будет в последний раз. За соответствующие изменения проголосовали 93 члена парламента Эстонии. Для принятия решения нужно было не менее 68 голосов.

Первоначально проект предусматривал, что в выборах в местные советы смогут участвовать граждане Эстонии и лица без гражданства, а также граждане государств Европейского Союза и НАТО. Однако в законопроект была добавлена поправка, согласно которой избирательные права граждан третьих стран, проживающих в Эстонии, а с последующих выборов и лиц без гражданства на выборах в местные советы признаются недействительными.

Жители без гражданства все еще могут голосовать на местных выборах в 2025 году. По словам сторонников предложения, это оставляет лицам без гражданства достаточное время, чтобы они смогли подать заявление на получение гражданства Эстонии и принять участие в следующих местных выборах как граждане страны. Кроме того, поправка исключила избирательные права граждан стран НАТО.

Это означает, что на следующих местных выборах в стране будут голосовать только граждане Эстонии и других стран ЕС.

Кроме того, парламент поддержал предложение Конституционной комиссии о внесении изменений в Конституцию как безотлагательное. Инициативу поддержали 92 парламентария, еще семь – высказались против.

До этого, кроме граждан Эстонии и ЕС, в местных выборах могли принимать участие иностранцы, проживающие в стране на основании разрешения на долгосрочное или постоянное проживание, достигшие на день выборов 16 лет и чье постоянное место жительства находится в соответствующем муниципалитете или городе.

Очередные выборы в местные советы состоятся в Эстонии 19 октября.