Европейский автопром слишком зависим от США и Китая

Европейская автомобильная промышленность слишком зависит от технологий США и Китая, что ставит под угрозу ее будущее. Об этом заявил вице-президент Mercedes-Benz Group Жорж Массинг.

"Чем больше мы переходим к искусственному интеллекту, тем больше нам нужен более эффективный компьютер", - подчеркнул Массинг, которого цитирует Bloomberg.

По его словам, критически важные компоненты, такие как датчики обнаружения света и определения дальности, производятся преимущественно в США и Китае. В то же время у Европы нет собственных высокопроизводительных чипов и облачных сервисов.

"У нас в Европе нет ни облака, ни аппаратного обеспечения, которое может тренировать эти модели", - отметил вице-президент.

Из-за технологического отставания европейские автопроизводители вынуждены искать партнеров за рубежом. Volkswagen сотрудничает с американской Rivian Automotive и китайской Horizon Robotics, а Mercedes инвестирует в китайский стартап Momenta для развития систем помощи водителю.

Программное обеспечение становится ключевым фактором в производстве электромобилей, где доминируют Tesla и китайские компании, такие как BYD. Политики призывают Европу уменьшить зависимость от иностранных технологий, чтобы обезопасить поставки и снизить риски для отрасли.