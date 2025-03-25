Последнее обновление: 25.03.2025 18:21

Правительство Беларуси продлило лицензирование вывоза картофеля еще на три месяца

Правительство Беларуси на три месяца продлило лицензирование вывоза картофеля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба правительства, лицензирование позволит обеспечить контроль над запасами, а также за экспортными потоками картофеля "в связи с растущим спросом и высокой ценой на него за пределами Беларуси".

Вывоз продукции за пределы Беларуси будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами и Мингорисполкомом.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

До этого правительство вводило временное (на три месяца) лицензирование вывоза картофеля в декабре 2024 года с целью обеспечить им внутренний рынок в межсезонье.



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