В Польше построят крупнейшее в Европе хранилище энергии за $390 млн

Польская энергетическая группа (PGE) начинает строительство крупнейшего в Европе крупномасштабного хранилища аккумуляторной энергии. Об этом сообщил гендиректор компании Дариуш Марзек.

Новое хранилище аккумуляторной энергии мощностью 981 МВт-ч построят в Жарновце. Прием площадки инвестором начнется в апреле 2025 года.

Ожидается, что проект стоимостью 1,5 млрд злотых ($390 млн) будет введен в эксплуатацию в апреле 2027 года. Подрядчиком выступает корейская компания LG, пишет газета Parkiet.

В целом компания планирует оборудовать 85 различных хранилищ энергии мощностью 17,2 ГВт-ч общей стоимостью 18 млрд злотых ($4,66 млрд).

Гендиректор компании сообщил, что кроме Жарновца, большие хранилища аккумуляторной энергии планируют построить еще в Грыфино (два хранилища на 800 и 400 МВт-ч), Кракове (на 364 МВт-ч), Роговце (на 800 МВт-ч) и Рыбнике (на 8).

Во всех местах, кроме Роговца, хранилища энергии будут расположены вблизи уже построенных, строящихся или построенных в ближайшие несколько лет газовых электростанций.

По информации Марзека, сохраненная благодаря хранилищам энергия позволит обеспечить 2,5 млн домохозяйств Польши электроэнергией в течение 24 часов.

"В солнечные дни мы имеем перепроизводство энергии из возобновляемых источников. Именно тогда эту энергию нужно "улавливать". Позже эту энергию можно отдавать утром, днем или вечером, когда солнце не светит", – объяснил Марзек.

Он утверждает, что энергия будет предоставляться бесперебойно.

"Хранилища стабилизируют работу возобновляемых источников. Это должно привести к снижению цен", - сказал Дариуш Марзек.