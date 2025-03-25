BlackRock запустила биткоин-ETF на европейских биржах

Компания BlackRock проведет листинг своего биткоин-ETF iShares на европейском рынке.

Инструмент будет торговаться под тикером IB1T на площадках Xetra и Euronext Paris, а в Амстердаме — под тикером BTCN, пишет Bloomberg.

Это первый выход криптовалютных фондов BlackRock за пределы США.

«Запуск продукта отражает то, что действительно можно считать переломным моментом в отрасли — сочетание устоявшегося спроса со стороны розничных инвесторов с ростом числа профессионалов», - заявила глава подразделения iShares Product компании BlackRock в Европе и на Ближнем Востоке Мануэла Сперандео.

Биржа Coinbase станет кастодианом, сообщили в BlackRock. IB1T, доступный для институциональных и опытных розничных инвесторов, запустит компания специального назначения, зарегистрированная в Швейцарии.

Выход на рынок сопровождается временным снижением комиссии до 0,15%. Льготный период продлится до конца года, после чего плата составит 0,25% годовых.

CoinShares также предлагает аналогичный продукт с комиссией 0,25%, но снижение тарифа на старте делает предложение от BlackRock более выгодным.

Дебют зарегистрированного в США iShares прошел в январе прошлого года, быстро собрав миллиарды долларов активов и став лучшим запуском биржевого фонда в истории рынка.

В прошлом месяце принадлежащая правительству Абу-Даби компания Mubadala Investment Company раскрыла инвестиции в биткоин-ETF от BlackRock на сумму $436,9 млн.