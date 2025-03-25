Hyundai в 2025-2028 годах намерена инвестировать $21 млрд в экономику США

Южнокорейская Hyundai Motor Group намерена инвестировать $21 млрд в экономику США в период с 2025 года по 2028 год.

Как говорится в пресс-релизе компании, инвестиции будут направлены на расширение производственных мощностей, укрепление цепочек поставок и развитие передовых технологий.

В частности, Hyundai вложит $9 млрд в наращивание производства автомобилей в США. Расширение мощностей позволит ей ежегодно выпускать в стране 1,2 млн машин брендов Hyundai Motor, Kia и Genesis, отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, компания планирует направить средства на модернизацию производственных предприятий в Алабаме и Джорджии.

Hyundai намерена инвестировать $6 млрд в развитие логистического и сталелитейного бизнеса в США, чтобы добиться большей локализации выпуска автокомпонентов, в том числе, аккумуляторов для электромобилей.

Ее подразделение Hyundai Steel планирует к 2029 году построить сталелитейное предприятие в Луизиане мощностью 2,7 млн тонн стали в год. Инвестиции в этот проект составят $5,8 млрд, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп в рамках встречи в Белом доме с главой Hyundai Чонг Исоном и губернатором Луизианы Джеффом Лэндри.

Помимо этого, Hyundai вложит $6 млрд в инновационные проекты и расширение стратегических партнерств с американскими компаниями в таких сферах, как автономное вождение, робототехника и искусственный интеллект.

В общей сложности объявленные инициативы, как ожидается, позволят создать 14 тыс. прямых рабочих мест с полной занятостью в США.