Власти Беларуси еще на полгода продлили запрет на вывоз отдельных промтоваров

Постановлением Совмина № 163 от 21 марта 2025 года еще на полгода продлен запрет на вывоз отдельных промышленных товаров.

Согласно документу, промышленные товары, включенные в перечень, запрещено вывозить как в страны ЕАЭС, так и за пределы союза, независимо от страны происхождения продукции.

В списке фигурируют гипс, некоторые медицинские товары, стеклотара, отходы стали, металлов, энергетическое оборудование, двигатели, холодильники и морозильники, ряд видов техники, стиральные машины, станки и другое.

При этом есть и исключения для товаров с сертификатами о белорусском или российском происхождении, которые вывозить разрешено. Запрет также не затрагивает товары, полученные в результате переработки. Предусмотрена возможность экспорта по разовым лицензиям, а также вывоз в Кыргызстан, Армению и Казахстан по согласованию с заинтересованными госорганоми. Запрет не касается транзита, многооборотной тары, транспортных средств, используемых для перевозок, и т. д.

Экспортные ограничения власти Беларуси начали вводить в сентябре 2022 года, а затем продлевали на очередные шесть месяцев.