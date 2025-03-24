Последнее обновление: 24.03.2025 15:05

Беларусь поставит в Китай торфяной продукции на $443 тыс.

Беларусь поставит в Китай торфяной продукции на $443 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Согласно информации, делегация объединения «Белтопгаз» приняла участие в проходившей 17-19 марта Китайской международной выставке - China International AgTech Exhibition, где представила широкий спектр отечественной продукции на основе торфа.

«По результатам проведенных переговоров стороны подписали контракт, согласно которому в Китай будет отправлена торфопродукция в объеме 40 тыс. м куб. на общую сумму $443 тыс. Согласно договоренностям, отправка состоится в апреле», - проинформировало Минэнерго.



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