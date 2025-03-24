В Европе SAP обогнал по капитализации датскую фармацевтическую компанию Novo Nordisk

Германский разработчик программного обеспечения SAP опередил по капитализации датскую фармацевтическую компанию Novo Nordisk, став лидером по этому показателю в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

Котировки акций SAP растут на 1,7% на торгах в понедельник, рыночная стоимость компании оценивается примерно в 314 млрд евро. За последние двенадцать месяцев бумаги SAP подорожали почти на 42% на растущем оптимизме инвесторов относительно "облачного" бизнеса компании.

Аналитики прогнозируют увеличение выручки SAP на 12% по итогам 2025 года. Это может стать наилучшим годовым подъемом за последнее десятилетие, отмечает Bloomberg.

Цена бумаг Novo Nordisk в понедельник снижается на 0,9%, за последний год капитализация компании упала более чем на 41%.