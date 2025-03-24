Чистая прибыль Sinopec в 2024 году сократилась на 16,8%

China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) по итогам 2024 года сократила чистую прибыль на 16,8% - до 50,313 млрд юаней ($6,94 млрд). об этом сообщается в отчетности компании.

Выручка уменьшилась на 4,3% и составила 3,07 трлн юаней.

Аналитики в среднем прогнозировали, что компания получит чистую прибыль в размере 56,2 млрд юаней, по данным Visible Alpha.

Sinopec в прошлом году нарастила добычу нефти на 2,2% - до 515,35 млн тонн, природного газа - на 4,7%, до 1,4 трлн кубометров. При этом объем нефтепереработки снизился на 2% и составил 252,3 млн тонн.

"В 2024 году мировые цены на нефть двигались в сторону снижения, рентабельность значительно сократилась", - говорится в сообщении Sinopec. Также компания объясняет ухудшение финансовых показателей активным переходом на использование электромобилей.

Sinopec снизила продажи бензина в прошлом году на 0,7%, дизтоплива - на 4,8%. Между тем реализация авиатоплива выросла на 4,8%.

В 2025 году компания намерена добыть 280,15 млн баррелей нефти и 1,45 трлн кубометров природного газа. Объем нефтепереработки планируется увеличить до 255 млн тонн.

Капзатраты Sinopec в прошлом году составили 175 млрд юаней, на 2025 год они запланированы в размере 164,3 млрд юаней.

Рыночная стоимость компании с начала текущего года снизилась на 7,6%, тогда как фондовый индекс Hang Seng увеличился на 17,7%.