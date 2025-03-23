Арест мэра Стамбула вызвал колебания фондового рынка и обесценивание лиры

Отзыв диплома мэра Стамбула Экрема Имамоглу и последующие решения о задержании вызвали колебания на финансовых рынках, которые проявились в падении фондового рынка и повышении процентных ставок по облигациям и курсов иностранных валют. Об этом сообщает Nurriyet.

«Последние события отразились в падении фондового рынка, росте процентных ставок по облигациям, курсах валют и CDS (кредитный дефолтный своп – прим.)», – говорится в статье «Поиск баланса на рынках».

Отмечается, что Центробанк Турции повысил ставку кредитования на 200 базисных пунктов до 46% в внеплановом порядке, что стало реакцией на сложившиеся события.

«Поскольку банковский сектор наиболее чувствителен к процентным ставкам, нормально, что первая реакция на фондовом рынке исходит от банковских акций... Важно и позитивно, что центральный банк вмешался в повышение курсов валют, сначала через прямые продажи, а затем путем повышения процентных ставок», - говорится в статье.

При этом говорить об окончательных итогах пока рано, так как важен будет ход событий – для установления нового баланса потребуется время. Поэтому автор статьи прогнозирует, что на следующей неделе внимание вновь будет приковано к ходу политических событий, настроениям иностранных инвесторов и управлению экономикой.

Коммерческий курс турецкой лиры резко вырос с 36,5 за 1 доллар США до 40-41 лиры. После стабилизационных мер курс остановился на отметке 37,5 турецких лир за 1 доллар США.

Как сообщалось, мэр Стамбула Экрем Имамоглу арестован по решению суда.