В Австралии представили стратегию регулирования цифровых активов

Минфин Австралии опубликовал план по развитию криптовалютного законодательства в стране.

Он предусматривает создание регулируемой экосистемы, которая объединит инновации с защитой прав потребителей. Соответствующий законопроект представят для публичного обсуждения в этом году.

Он будет регулировать биржи и криптокастодианов в рамках существующего законодательства о финансовых услугах. Ожидается, что компании обяжут соблюдать правила защиты активов клиентов и минимальные требования к капиталу, а также получать лицензию AFSL.

Согласно заявлению Минфина, реформы затронут не всех участников цифровой экономики. Небольшие платформы, блокчейн-разработчики и компании, чьи продукты не относятся к категории финансовых, не подпадут под новые правила.

Платежные стейблкоины будут регулироваться аналогично традиционным системам. Однако некоторые «стабильные монеты» и обернутые токены освободят от уплаты налога.

В рамках программы правительство будет работать с четырьмя крупнейшими банками Австралии для изучения проблемы дебанкинга криптокомпаний — отказа в предоставлении услуг.

Также запланированы исследования в области CBDC и запуск регуляторной песочницы, чтобы фирмы могли тестировать финансовые продукты без лицензии.

Федеральные выборы, которые состоятся 17 мая или ранее, могут повлиять на будущее реформ. На них сойдутся Лейбористская партия премьер-министра Энтони Альбанезе и оппозиционная коалиция во главе с Питером Даттоном.

Оппозиционная коалиция уже заявила о планах приоритетного регулирования криптоиндустрии в случае победы.

Глава BTC Markets Кэролайн Боулер отметила Cointelegraph, что предложенные реформы помогут Австралии оставаться конкурентоспособной на глобальном уровне.

Однако она призвала уточнить вопросы касательно капитализации и кастодиальных требований, чтобы они не сдерживали инвестиции.

Управляющий директор биржи Kraken Australia Джонатан Миллер добавил, что срочная необходимость в новых законах связана с правовой неопределенностью и дебанкингом, которые тормозят развитие отрасли в стране.

Напомним, в декабре 2024 года ASIC обвинила Binance в нарушении прав потребителей. Согласно заявлению регулятора, это привело к большим убыткам от рискованных деривативов.