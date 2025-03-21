Страны ЕС стремятся нарастить темпы производства микросхем

Девять стран Евросоюза, в частности Германия, Франция, Италия и Нидерланды, работают над ускорением развития полупроводниковой промышленности. Об этом пишет Reuters.

"Нам нужно выделять средства. Как частные, так и государственные, чтобы подтолкнуть сектор", - заявил министр экономики Нидерландов Дирк Бельяртс. Он добавил, что финансирование должно также приносить пользу малым и средним компаниям.

Предложения стран планируют представить до лета.

Инициатива появилась из-за медленной реализации действующего закона о микросхемах, который должен был уменьшить зависимость Европы от импорта. В то же время Intel отложил строительство передового завода в Германии, что обострило вопрос дефицита современного производства.

"Коалиция изучает, каким будет внутренний спрос, чтобы компании знали, что стоит инвестировать", - отметил Бельяртс.