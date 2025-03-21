В Нацбанке не наблюдают признаков перегрева белорусской экономики

Национальный банк Беларуси не наблюдает признаков перегрева экономики. Об этом заявил недавно назначенный на должность председателя правления Нацбанка Роман Головченко во время совещания с руководителями белорусских банков.

"В настоящее время Национальный банк не наблюдает признаков так называемого перегрева экономики, требующих ужесточения денежно-кредитной политики. Большинство индикаторов находятся в нейтральной зоне и, соответственно, не требуют активных действий в области монетарной политики. Есть отдельные моменты, которые надо донастроить в рабочем порядке. Вместе с тем Национальный банк будет внимательно отслеживать макроэкономическую ситуацию и при необходимости оперативно принимать соответствующие меры", - сказал Головченко.