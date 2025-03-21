Последнее обновление: 21.03.2025 16:39

ЕС сократил импорт энергоресурсов до €376 млрд за год

Евросоюз импортировал 720,4 млн тонн энергоносителей на у €375,9 млрд в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

По сравнению с 2023 годом импорт сократился как по стоимости (-16,2%), так и по чистой массе (-7,1%).

Что касается нефтепродуктов, то было отмечено снижение как стоимости импорта (-4,7%), так и объема импорта (-2,4%).

Импорт сжиженного газа также зафиксировал резкое снижение стоимости (-39,1%) и объема (-15,1%) по сравнению с 2023 годом. Аналогичная тенденция наблюдалась и для природного газа, поставки которого снизились на 30,2% в стоимостном выражении, и на 4,4% в объеме.

Крупнейшими партнерами ЕС по импорту нефтепродуктов были США (16,1%), Норвегия (13,5%) и Казахстан (11,5%).

Почти половину импортируемого сжиженного природного газа (45,3%) обеспечили США, опередив Россию (17,5%) и Алжир (10,7%).

Основная часть природного газа поступила из Норвегии (45,6%). Далее следует Алжир с 19,3% и Россия с 16,6%.

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