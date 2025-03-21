Завод по производству аммиака и карбамида стоимостью $1,35 млрд построят в Казахстане

В Казахстане стартует строительство завода по производству аммиака и карбамида в рамках заключенного соглашения об инвестициях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Как сообщает пресс-служба правительства, 4 марта текущего года в ходе встречи с руководством компании ESTA Construction премьер-министр поручил профильным министерствам в течение двух недель подготовить к подписанию Соглашение об инвестициях для строительства завода по выпуску удобрений.

Проект планируется реализовать на базе совместного предприятия QazaqGaz и ESTA — компанией «Qazesta Fertilizers Ltd.». Месторасположение завода выбрано в Мангистауской области, что обеспечит оптимальные условия для экспорта продукции через Каспийское море.

Стоимость проекта — $1,35 млрд. Строительство планируется завершить за три с половиной года. Будут созданы 400 постоянных рабочих мест и 3 тыс. на стадии строительства , передает Kazinform.

Производственная мощность завода составит до 700 тыс. тонн карбамида и 42 тыс. тонн аммиака в год.

Проект направлен на развитие газохимической отрасли, а также на импортозамещение и создание продукции с высокой добавленной стоимостью.

В настоящее время в Казахстане налажено производство трех видов удобрений: аммиачной селитры, аммофоса и сульфата аммония. При научной потребности в 3,2 млн тонн отечественные мощности обеспечивают только порядка половины спроса.