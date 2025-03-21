Польша ввела санкции против белорусского поставщика удобрений ООО "МетаТрейдингПром"

Польша ввела санкции против белорусского поставщика азотных удобрений ООО "МетаТрейдингПром" (Минск). Соответствующая запись размещена на сайте Министерства внутренних дел Польши.

В обосновании решения говорится, что "МетаТрейдингПром", "покупая продукцию "Гродно Азота" (прямо или косвенно) и затем экспортируя ее, нарушает санкционные ограничения, предусматривающие запрет на ввоз и вывоз белорусской продукции от подсанкционных субъектов независимо от страны, компании или других посреднических обстоятельств, передает "Интерфакс-Украина".

МВД Польши напомнило, что ОАО "Гродно Азот", которое "является ключевым поставщиком азотных удобрений в регионе", было внесено в санкционный список Евросоюза в декабре 2021 года, экспорт продукции предприятия в Польшу прекращен. Однако ввозить в Польшу продукцию "Гродно Азота" начали другие компании.

Ранее аналогичные ограничения Польша ввела в отношении ряда других поставщиков азотных удобрений: зарегистрированных в Беларуси компаний "НФТ", "Техноспецтрейдинг Экспорт", "Техноспецтрейдинг", а также резидентов ОАЭ и Кипра World Chem Trading Co. и Rostumel Holding.

Ограничительные меры предусматривают, кроме запрета поставок, замораживание всех средств и экономических ресурсов компаний на территории Польши, исключение из государственных закупок или конкурсных процедур и тому подобное.

Аналогичные польские ограничительные меры также действуют в отношении нефтетрейдера Beloil Polska, МТЗ и его сбытовой структуры Belarus Traktor, польского предприятия Минского автозавода MAZ Auto Poland, "Мозырьсоли" и ряда других компаний.

ОАО "Гродно Азот" является одним из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе, выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна "Белнефтехим".