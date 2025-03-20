Nvidia инвестирует сотни миллиардов долларов в расширение производства в США

В течение следующих четырех лет Nvidia планирует инвестировать сотни миллиардов долларов в производство чипов и электроники в США. Об этом пишет Financial Times.

Компания меняет цепочку поставок, возвращая его из Азии из-за угрозы пошлин со стороны Дональда Трампа.

"В общем, в течение следующих четырех лет мы закупим электроники на сумму около полтриллиона долларов. И я думаю, что мы можем легко увидеть, как мы будем производить несколько сотен миллиардов из них здесь, в США", - заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Он также отметил, что компания теперь имеет возможность производить новейшие системы в США благодаря партнерам, в частности Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и Foxconn.

США уже ограничили экспорт передовых чипов Nvidia в Китай, а промышленность критикует новые меры экспортного контроля, которые вступят в силу в мае. В то же время китайская Huawei активно развивает собственные чипы искусственного интеллекта Ascend AI.

"Huawei - самая грозная технологическая компания в Китае. Они завоевали все рынки, на которые выходили", - заявил Хуанг.