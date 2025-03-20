В Германии годовой рост цен производителей в феврале составил 0,7%

В Германии цены производителей в феврале 2025 года увеличились на 0,7% относительно того же месяца прошлого года. Об этом сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).

Темпы роста показателя ускорились после повышения на 0,5% месяцем ранее.

Энергоносители в прошлом месяце подешевели на 1% в годовом выражении, в том числе нефтепродукты - на 1,7%, природный газ - на 2,7%.

Цены на потребительские товары недлительного пользования выросли на 3%. Продукты питания подорожали на 3,5%. Капитальные товары стали дороже на 1,2%.

Относительно января цены производителей в прошлом месяце снизились на 0,2%. Цены на энергоносители сократились в помесячном сравнении на 0,8%.