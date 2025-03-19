Годовая февральская инфляция в Казахстане ускорилась до 9,4%

В минувшем феврале годовая инфляция в Казахстане ускорилась, составив 9,4%, что на 0,5% больше показателя января. Повышение уровня инфляции зафиксировано в 15 регионах, замедление в 3 и в 2 инфляция осталась неизменной, передает Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка Казахстана.

Наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в Астане.

Цены на продовольственные товары в феврале ускорились до 6,5% г/г (в январе – 5,8%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Акмолинской области (8,9%), а минимальный – в Туркестанской области (4,5%).

Темп роста цен на непродовольственные товары в феврале ускорился до 8,7% г/г (в январе – 8,4%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (14,1%), минимальное – в Павлодарской области (5,8%).

Цены на платные услуги в феврале выросли до 14,1% г/г (в январе – 13,8%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня ускорение цен отмечается в Западно-Казахстанской области (19,2%), значительное снижение – в Туркестанской области (8,4%).

В феврале рост месячной инфляции по стране составил 1,5%.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана планирует доработать стратегию снижения инфляции в сотрудничестве с правительством.

В конце января Центр исследований прикладной экономики (AERC) опубликовал очередной макроэкономический обзор Казахстана. Аналитики ожидают, что реальный ВВП страны вырастет в 2025 году на 4,6% (г/г), что выше предыдущего прогноза (4,0%). При этом AERC ухудшил прогноз потребительской инфляции, ожидая ее в среднем на уровне 7,0% (г/г), в октябрьском обзоре прогноз был на уровне 6,7%.