За январь-февраль в Беларуси построено 4,7 тыс. новых квартир

В январе-феврале 2025 г. организациями всех форм собственности построено 4,7 тыс. новых квартир.

Как сообщает Белстат, введено в эксплуатацию 523,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 131,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 25,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 74,8 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 268,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 51,3% от общего ввода по республике.