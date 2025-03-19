Финансовые рынки Турции переживают потрясения после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого считают главным оппонентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно информации, инвесторы начали массово продавать активы, что повлекло обвал лиры и акций.

Индекс Borsa Istanbul 100 на открытии упал на 6,9%, из-за чего биржа приостановила торги. После восстановления котировки снизились на 4,6%.

Доходность 10-летних гособлигаций выросла на 175 базисных пунктов до 29,94%. Лира потеряла более 5% относительно доллара, став самой слабой валютой в мире среди аналогичных активов.

До недавнего времени мировые инвесторы положительно оценивали турецкие активы, надеясь на улучшение экономической ситуации и тесные связи с ЕС. Однако политическая нестабильность разрушила этот оптимизм.

События на турецких рынках произошли после задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является главным политическим соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Стражи порядка Турции в среду задержали мэра Стамбула - оппозиционера Экрема Имамоглу, сообщает издание Hürriyet.

Газета отмечает, что сотрудники полиции рано утром прибыли к дому Имамоглу, провели обыск, а затем сопроводили мэра в отделение полиции.

Помимо него, в ходе операции задержали еще около 100 человек.

Накануне стало известно, что Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что помешает ему участвовать в президентских выборах.

Экрема Имамоглу уже давно считают главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции, которые, согласно конституции, должны состояться до 2028 года.