В России объем заказов у бизнеса сокращается. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Экономика продолжает расти, но темпы замедляются. Сокращается объем заказов у бизнеса. Ужесточение денежно-кредитной политики и высокий "ключ" ведут к сжатию кредитования, сдерживанию инвестиций", - сказал чиновник, которого цитируют росСМИ.

По его словам, сейчас задача номер один - поддержать инвестиционный ритм.