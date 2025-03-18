Последнее обновление: 18.03.2025 15:46

В России объем заказов у бизнеса сокращается

В России объем заказов у бизнеса сокращается. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Экономика продолжает расти, но темпы замедляются. Сокращается объем заказов у бизнеса. Ужесточение денежно-кредитной политики и высокий "ключ" ведут к сжатию кредитования, сдерживанию инвестиций", - сказал чиновник, которого цитируют росСМИ.

По его словам, сейчас задача номер один - поддержать инвестиционный ритм.



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