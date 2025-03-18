Инвестиции в сферу недвижимости в Китае снизились в январе-феврале на 9,8%

По итогам января-февраля 2025 года инвестиции в сферу недвижимости в Китае снизились на 9,8% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Согласно информации, общий объем инвестиций в сферу недвижимости в Китае за период составил 1,072 трлн юаней (около $149,5 млрд). Инвестиции в строительство жилых зданий составили 805,6 млрд юаней, что на 9,2% меньше, чем годом ранее.

Площадь реализованного новопостроенного коммерческого жилья в стране в январе-феврале сократилась на 5,1% в годовом исчислении до 107,46 млн кв. м, темпы сокращения продаж снизились на 7,8% по сравнению с общим уровнем 2024 года, пишет Синьхуа.

Общий объем проданного новопостроенного коммерческого жилья в стоимостном выражении за этот период составил 1,026 трлн юаней, снизившись на 2,6% в годовом исчислении. Темпы сокращения продаж уменьшились на 14,5%.

В феврале 2025 года индекс деловой активности в сфере недвижимости, разработанный ГСУ, составил 93,8 пункта.