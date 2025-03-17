BYD рассматривает Германию как возможное место для своего третьего завода в Европе

Китайский автопроизводитель BYD рассматривает Германию как возможное место для своего третьего европейского завода. Об этом сообщает Reuters.

Ранее исполнительный вице-президент компании Стелла Ли заявила, что BYD планирует открыть еще один завод в Европе в дополнение к предприятиям в Венгрии и Турции. Впрочем, издание отмечает, что окончательного решения пока нет.

Германия считается одним из наиболее вероятных кандидатов благодаря развитым технологиям, однако внутри BYD также обсуждают другие варианты. Среди факторов, которые могут повлиять на выбор страны, - высокая стоимость рабочей силы, энергоресурсов и ограниченная гибкость производства.

Решение будет зависеть от продаж компании в Европе и загрузки заводов в Венгрии и Турции. Запуск первого европейского производства BYD в Венгрии запланирован на октябрь 2025 года, турецкого - на март 2026-го. Вместе они смогут выпускать 500 тысяч авто в год.