ЕС отложил санкции против российского СПГ в ожидании договоренности с США

Евросоюз не стал в феврале вводить санкции против сжиженного природного газа (LNG) из России, поскольку сначала планирует согласовать с Вашингтоном поставки американского топлива, сообщает Politico.

По данным издания, Брюссель оказался под давлением отдельных стран-членов ЕС, настаивавших на ограничениях для российского СПГ. Однако официальные лица решили отложить запрет, пока не будет достигнуто энергетическое соглашение с США.

Также приостановлена публикация долгожданной "дорожной карты" по уменьшению зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Как отмечает Politico, этот документ должен включать не только газ, но и поставки нефти и ядерных технологий из России.

"Мы продолжаем работать над дорожной картой, но сроки изменились из-за последних геополитических событий", – цитирует издание высокопоставленного чиновника Еврокомиссии, пожелавшего остаться анонимным.

Дальнейшие санкции ЕС в отношении российской энергетики будут зависеть от решения администрации Дональда Трампа по экспорту американского СПГ. Если Вашингтон поддержит соглашение, это может разморозить европейскую "дорожную карту" и возобновить дискуссию о постепенном отказе от российского СПГ. В противном случае Брюссель вынужден будет искать альтернативные решения самостоятельно.