Государственные компании Китая полностью прекратили закупки российской нефти

Крупнейшая государственная нефтяная компания Китая Sinopec полностью прекратила закупки российской нефти из-за рисков, связанных с американскими санкциями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Также закупки прекратила дочерняя фирма китайского оборонного подрядчика Norinco - Zhenhua Oil. В свою очередь компании PetroChina и CNOOC в марте продолжили закупки, однако заметно сократили объемы импорта «черного золота».

По словам анонимного источника из Sinopec, его компания полностью прекратила покупать российскую нефть, так как проводит дополнительные проверки на соответствие санкционным требованиям.

В фирме решили подождать, пока появится более «четкая картина» будущего потенциального соглашения о прекращении войны в Украине. Уточняется, что Sinopec готова возобновить закупки, если переговоры между Вашингтоном и Москвой приведут к смягчению или отмене американских санкций.