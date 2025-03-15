В Германии пересмотрят политику государственных заимствований

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заручился поддержкой партии "Зеленых" для изменения конституционной нормы, которая ограничивает государственные заимствования. Об этом пишет Reuters.

Ожидается, что это позволит увеличить оборонные расходы и выделить Украине €3 млрд военной помощи.

Мерц заявил, что после принятия поправки "Германия возвращается. Германия делает значительный вклад в защиту свободы и мира в Европе".

Консерваторы Мерца и социал-демократы Олафа Шольца планируют создать фонд в €500 млрд для укрепления обороны и поддержки экономики. Часть средств, как компромисс с "Зелеными", направят на защиту климата.

Голосование по изменениям назначено на следующую неделю. Однако окончательное решение зависит от Конституционного суда, который должен решить, может ли уходящий в отставку парламент принимать такие изменения.