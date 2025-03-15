В Украине представили матрицу налогообложения цифровых активов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) предложила модель матрицы налогообложения криптовалют. Об этом сообщил глава регулятора Руслан Магомедов.

Инициативу презентовали на заседании рабочей группы Комитета Верховной Рады. Матрица описывает процесс налогообложения цифровых активов по трем ключевым направлениям — НДФЛ, налог на прибыль предприятий и НДС.

По словам Магомедова, предложение составлялось «на основе опыта других стран». Он также сообщил об активной работе над соответствующим законопроектом.

«Несколько лет народные депутаты вели дискуссии по этому вопросу до тех пор, пока команда комиссии не взяла первенство на себя. Наконец дело движется», - отметил председатель НКЦБФР, которого цитируют украинские СМИ.

Главной приоритетом на текущий момент Магомедов назвал «формирование экономически взвешенных и здоровых условий, которые будут комфортными для всех».

Подробности предложенного механизма налогообложения пока не раскрывались.

В декабре 2024 года Международный валютный фонд сдвинул срок разработки обновленного законодательства о регулировании виртуальных активов в Украине на конец февраля 2025 года. Разработка нормативного документа по-прежнему закреплена за НБУ и НКЦБФР.

Напомним, вступление в силу утвержденного в 2021 году закона «О виртуальных активах» отложено до принятия налогообложения криптоопераций.

Согласно новому законопроекту, Украина откажется от налоговых льгот на биткоин-операции. Ожидается, что документ примут уже в первой половине 2025 года.

Задача по разработке нового регулирования криптовалют вошла в Национальную стратегию доходов Украины на 2024-2030 годы и в перечень реформ на €50 млрд.