Банковский комитет Сената США поддержал законопроект о стейблкоинах

Банковский комитет Сената США одобрил представленный сенатором Биллом Хагерти законопроект о регулировании стейблкоинов на федеральном уровне.

В результате слушаний 18 голосов подали «за» и шесть — «против».

Далее документ поступит на рассмотрение всей верхней палаты Конгресса.

На заседании комитета некоторые положения законопроекта столкнулись с возражениями со стороны членов от Демократической партии. Сенаторка Элизабет Уоррен назвала его «явной угрозой национальной безопасности» в нынешнем виде. Однако ни одну из предложенных поправок не приняли.

«Было бы безумием продвигать этот законопроект, когда в нем так много дыр, на которые уже указали, и поддерживать его именно в тот момент, когда появляются новости о том, что [президент] Дональд Трамп пытается создать свой собственный стейблкоин с организацией, печально известной нарушением закона», - заявила Уоррен ближе к концу слушаний.

Вероятно, она имела в виду сообщения о переговорах семьи Трампа с биткоин-биржей Binance. Сооснователь платформы Чанпэн Чжао опроверг информацию. В 2023 году бизнесмен заплатил штраф $50 млн и получил четыре месяца тюрьмы по уголовным обвинениям, связанным с отмыванием денег. Финансовые санкции для биржи составили $4,32 млрд.

Представивший «Закон о руководстве и установлении национальных инноваций для стейблкоинов США» (GENIUS Act) республиканец Хагерти назвал документ «по-настоящему двухпартийным усилием». Соавторами законопроекта значатся сенаторы от демократов Кирстен Джиллибранд и Анджела Олсбрукс.

По словам Хагерти, законопроект представляет собой «правила здравого смысла, которые защищают потребителей, способствуют конкуренции и стимулируют инновации».

В Палате представителей собственный закон о регулировании стейблкоинов продвигают конгрессмены Френч Хилл и Брайан Стайл.

Сформированная Трампом в январе рабочая группа по рынкам цифровых активов обозначила в числе приоритетов разработку нормативно-правовой базы для «стабильных монет».

Напомним, рыночная капитализация сегмента стейблкоинов достигла $236 млрд, превысив соответствующий показатель Ethereum.

По данным FT, некоторые глобальные банки и финтех-компании планируют запуск собственных монет для захвата доли стремительно растущего рынка.