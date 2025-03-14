В Конгрессе США призвали свернуть план по созданию биткоин-резерва

SBR не принесет «никакой ощутимой пользы», а лишь обогатит президента Дональда Трампа и его спонсоров. Об этом говорится в письме члена Палаты представителей США Джеральда Коннолли на имя главы Минфина Скотта Бессента.

Законодатель представляет штат Мичиган и Демократическую партию. Он входит в состав комитета по надзору и правительственной реформе.

Коннолли подчеркнул, что Трамп не проконсультировался с Конгрессом по поводу SBR и не получил на это разрешение. Налогоплательщики не должны тратиться на «самую глупую идею на свете».

Конгрессмен обвинил президента в конфликте интересов, отметив сходство SBR и крипторезерва World Liberty Financial семьи главы государства. Он назвал токен TRUMP «захватом денег», который позволил связанным с Трампом организациям получить прибыль от торговых операций на сумму более $100 млн.

«Не возникло никакой стратегической потребности в инвестициях в волатильный криптовалютный рынок. Из этого получится не более, чем высокоспекулятивное хеджирование <...>. У участников рынка появится гарантия, что государство развернет этот фонд для их спасения», - говорится в письме.

Коннолли также назвал планы Трампа «необоснованной фискальной политикой», указывая на выбор цифровых активов через соцсети.

Представитель штата Мичиган попросил Бессента предоставить связанные с SBR документы и полный список шагов администрации Трампа для исключения конфликта интересов.

В письме Коннолли также уточнил, рассматривала ли рабочая группа по рынкам цифровых активов финансовые декларации чиновников команды Белого дома, включая Илона Маска.

Трамп поручил разработать стратегию закупок биткоина без дополнительных расходов для налогоплательщиков. По мнению экспертов, конкретные меры должны быть представлены министром финансов Скоттом Бессентом к 5 мая.

В качестве возможных источников финансирования рассматриваются ликвидация излишков Валютного стабилизационного фонда Минфина, продажа специальных прав заимствования МВФ или переоценка сертификатов золота.

Трамп подписал указ об учреждении SBR 6 марта.

Распоряжение предусматривает хранение активов, конфискованных Минфином в рамках уголовных и гражданских дел. Продажа криптовалюты из структуры запрещена.

В указе также прописано создание отдельного хранилища альткоинов. Эти активы должны поступать только из конфискаций и не закупаться дополнительно. Их смогут продать на рынке только в исключительных случаях, если это сочтет необходимым Минфин.