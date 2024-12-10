Американские биткойн-ETF привлекли почти $10 млрд с момента избрания Трампа

Приток средств в американские биржевые индексные фонды (ETF), инвестирующие напрямую в биткойн, составил почти $10 млрд с тех пор, как Дональд Трамп был избран президентом США. Об этом пишет Bloomberg.

В результате объем активов примерно десятка таких фондов, в том числе управляемых компаниями BlackRock и Fidelity Investments, достиг примерно $113 млрд.

Трамп пообещал коренным образом изменить отношение Белого дома к цифровым активам, к которым при Байдене относились скептически, и даже поддержал идею создания стратегического национального резерва биткойнов. Инвесторы надеются, что такая поддержка криптовалютного сектора создаст предпосылки для взрывного роста этого рынка.

Биткойн в прошлый четверг впервые превысил отметку в $100 тыс. Криптовалюта завершила ростом шестую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2021 года. При этом через день после того, как биткойн преодолел шестизначный порог, его цена ненадолго рухнула до $92 тыс., подтолкнув инвесторов к проявлению большей осторожности при оценке ближайших перспектив этой криптовалюты.

Для "уверенного и решительного" прорыва за отметку $100 тыс. биткойну могут потребоваться дополнительные положительные катализаторы, отметил Дэвид Лоуант, глава отдела исследований криптовалютного брокера FalconX, в обзоре на сайте компании.