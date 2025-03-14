Казахстан и ЕС заключили соглашение на €3 млн по критически важному сырью

Европейский союз и Казахстан заключили соглашение о сотрудничестве в области критически важного сырья на €3 млн. Об этом сообщает Представительство ЕС в республике.

Контракт реализует Европейский банк реконструкции и развития. Он был подписан в ходе визита европейского комиссара по международному партнерству Йозефа Сикелы в Казахстан.

Соглашение «будет способствовать определению совместных проектов и продвижению лучших международных практик по созданию устойчивых и ответственных цепочек поставок в секторе критически важного сырья», говорится в сообщении.

«Европейский Союз и Казахстан являются естественными партнерами. Европе нужен надежный доступ к критически важному сырью, которое необходимо для модернизации нашей экономики, и мы привержены развитию взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном по их добыче и разработке. Такое партнерство направлено в поддержку всех стран Центральной Азии, в том числе в поддержку роста экономики Казахстана, укреплению его промышленного потенциала, созданию новых возможностей для казахстанского бизнеса, стимулированию инноваций и созданию высококачественных рабочих мест», - отметил Сикела.

Еще одним документом, подписанным в ходе его визита, стало рамочное кредитное соглашение на €200 млн между Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Банком развития Казахстана (БРК). Средства направят на инфраструктурные проекты (в частности, Транскаспийский транспортный коридор), инициативы по возобновляемым источникам энергии, водным ресурсам и изменению климата.

Европейский комиссар прибыл в Казахстан в рамках своего турне по странам Центральной Азии. В Акорде его принял президент республики Касым-Жомарт Токаев, который в очередной раз отметил, что Казахстан остается ключевым партнером ЕС в регионе. Сикела, в свою очередь, сообщил, что его турне подтверждает намерение Европейского Союза обеспечить более глубокое и устойчивое взаимодействие с Казахстаном и другими государствами Центральной Азии.